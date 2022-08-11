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الاقتصادي

2.97 مليار درهم إيرادات «أرامكس»

مستودع تابع لـ «أرامكس»
11 أغسطس 2022 15:37

سجلت أرامكس إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 2.97 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 91.9 مليون درهم. وأكدت البيانات المالية الصادرة اليومأن أرامكس حافظت منذ بداية العام الجاري على مستوى إيجابي من التدفقات النقدية، كما تتمتع برصيد نقدي قوي بقيمة 592 مليون درهم. وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «شهدت أرامكس خلال النصف الأول من العام 2022 تغيّرات مهمة على مستوى أعمالها كان من أبرزها التحول اللافت في مزيج إيراداتها. فقد حقّق قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الأداء الأقوى ضمن قطاعات أعمالنا، مساهماً في تعويض التباطؤ الذي شهده قطاع خدمات التوصيل السريع.»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أرامكس
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