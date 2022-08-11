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الاقتصادي

«بيزات» تتلقى تمويلاً من صندوق محمد بن راشد للابتكار

طلال بيعة
11 أغسطس 2022 15:34

 أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى الإمارات، عن تقديمه الدعم لتمويل منصة «بيزات - Bayzat» الرائدة في الإمارات والمتخصصة في تقديم حلول برامج التأمين والموارد البشرية، من خلال برنامج خطة الضمانات الخاص بالصندوق، والذي يعنى بتوفير الحلول التمويلية لمساعدة المشاريع المبتكرة على تحقيق أقصى مدى للتوسع والنمو. وتعمل منصة «بيزات» على تمكين الشركات من تلبية متطلبات الموظفين وتعزيز الكفاءة في أقسام الموارد البشرية والتأمين ومدفوعات الرواتب كما تعتزم المنصة استخدام التمويل لتوسعة قاعدة موظفيها وتعزيز فريقها المتخصص في التطوير التقني. وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «تماشياً مع رؤية الصندوق الرامية إلى دعم منظومة الابتكار المتنامية في الإمارات، تهدف منصة»بيزات«لتوفير العديد من المزايا للشركات في أنحاء المنطقة وستقدم تجربة أفضل للموظفين من خلال التقنيات الرقمية». وأضافت: «تتمتع المنصة بإمكانات كبيرة بفضل خططها الرامية إلى تحقيق نمو متسارع في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن سعداء بتقديم الدعم اللازم للمزيد من الشركات المبتكرة وتوجيهها لتحقيق المزيد من النمو والنجاح». تجارب عالمية وتوفر منصة «بيزات» التي انطلقت عام 2013، حلولاً في مجالات التأمين والموارد البشرية عبر مساعدة الشركات على أتمتة إدارتها للموارد البشرية ومعالجة مدفوعات الرواتب والتأمين الصحي، وتعد من أوائل الشركات التي أسست عملياتها في منظومة Hub71 التكنولوجية في أبوظبي، حيث حققت المنصة عدة إنجازات هامة في العام الحالي، مع تسجيلها مليون عملية دخول إجمالية في الشهر، الأمر الذي يتماشى مع جهود الشركة نحو تقديم تجارب عالمية المستوى للموظفين في جميع الشركات. التوسع نحو أسواق جديدة بدوره قال طلال بيعة، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لمنصة «بيزات»: «نفخر بمساهمة صندوق محمد بن راشد للابتكار في جهودنا للتوسع وتطوير منصتنا، بما يتماشى مع حلولنا التي تعتمد عليها الشركات لمواجهة الضغوطات المستمرة لتقديم تجارب استثنائية للعملاء والموظفين على حد سواء». وأضاف: «بفضل الدعم الرائد المقدم من صندوق محمد بن راشد للابتكار، سنتمكن من التوسع عبر تلبية متطلبات السوق، كما وضعنا أهدافاً طموحة للنمو ومن شأن الدعم الذي حظينا به، أن يساعدنا على تحقيق هذه الأهداف». وأكد الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك للمنصة، أن «بيزات» تشهد توسعاً متسارعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق دولية أخرى، وستواصل خلال الأشهر القادمة إطلاق ميزات عالية التأثير وعروضاً لمزايا الموظفين بما يتوافق مع تطلعاتها المستقبلية، بحيث تصبح المنصة المعيار الذهبي لمزايا الموظفين في المنطقة.

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