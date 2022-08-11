407 ملايين درهم صافي أرباح «دانة غاز» النصفية



أعلنت «دانة غاز»، ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 82% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، ليصل إلى 407 ملايين درهم، مقارنة بصافي أرباح معدّلة بقيمة 225 مليون درهم حققتها الشركة من عملياتها خلال النصف الأول من 2021 بعد استثناء قيد مخصصات انخفاض قيمة الأصول الذي تم عكسة في النصف الأول من عام 2021.

وجاء نمو ربحية دانة غاز خلال النصف الأول مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزامها المستمر بخفض التكاليف، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كردستان العراق.

وارتفعت إيرادات الشركة للأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 31% لتصل إلى 1.041 مليار درهم مقارنة بــ792 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021، في حين انخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 16%.

وتوافقاً مع الأداء التشغيلي والمالي القوي، يتوقع مجلس الإدارة الحفاظ على توزيعات الأرباح نصف السنوية بما يتماشى مع سياسة توزيع أرباح الشركة. وسيقرر مجلس الإدارة توزيعات الأرباح نصف السنوية في اجتماعه القادم في شهر سبتمبر. وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «حقّقت دانة غاز نتائج قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بفضل أدائنا التشغيلي المتميز وجهودنا المستمرة لخفض التكاليف، إلى جانب العوامل الإيجابية في أسواق الطاقة. وبالرغم من تفاقم حالة عدم الاستقرار والتحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم، تظل توقعاتنا إيجابية ومشجعة لما تبقى من عام 2022 ولا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات الطلب».

ووصلت السيولة النقدية للشركة في نهاية النصف الأول من عام 2022 إلى 759 مليون درهم، بما في ذلك مبلغ 436 مليون درهم محتفظ به لدى شركة «بيرل بتروليوم».

وبلغ إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها المجموعة خلال النصف الأول نحو 660 مليون درهم، حيث بلغت مساهمات إقليم كردستان العراق ومصر 495 مليون درهم و165 مليون درهم على التوالي.