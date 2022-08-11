3.3 مليار درهم أرباح «ديوا» خلال النصف الأول

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال الربع الثاني من العام الجاري، إيرادات قيمتها 7.01 مليار درهم، و2.61 مليار درهم صافي أرباح، وبلغت إيرادات النصف الأول 12.08 مليار درهم بنمو 15%، ووصل صافي الأرباح إلى 3.30 مليار درهم. وأرجعت الهيئة زيادة الإيرادات إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في دبي بنسبة 6.3% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. كما ارتفع الطلب على المياه خلال الفترة نفسها بنسبة 6.4%. وقدمت الهيئة خدماتها إلى 1,126,121 متعاملا، مما يمثل زيادة بنسبة 5.12% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" التي تمتلك الهيئة غالبية أسهمها، 16% نمواً في صافي الأرباح إلى 432 مليون درهم و11% في الإيرادات إلى 1,15 مليار درهم. وتدرس هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً طرح الاكتتاب العام لمؤسسة "إمباور" والتي تملك الهيئة معظم أسهمها. ويتوقف توقيت الطرح وحجم الأسهم المطروحة على الحصول على جميع الموافقات اللازمة. وأكدت الهيئة على سياسة توزيع الأرباح، وتتوقع الهيئة دفع مبلغ الأرباح على الأقل بـ6.2 مليار درهم سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتعتزم الشركة دفع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر. ومن المقرر توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2022. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تؤكد النتائج المالية لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من العام على التزامنا بتطوير أولوياتنا الاستراتيجية الخاصة بالنمو الذكي القائم على الاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والارتقاء بتميز العمليات التشغيلية، وتحقيق عوائد مجزية على رأس المال لجميع مساهمي الشركة. وأسهم تركيزنا المتواصل على تنفيذ مشاريعنا وفق الجدول المحدد واعتمادنا على الابتكار وتسريع عجلة التحول الرقمي في تعزيز نتائجنا خلال الأشهر الست الأولى من عام 2022. ونحافظ في الهيئة على قدرتنا الكبيرة على توظيف الاستثمارات الرأسمالية من خلال استراتيجيتنا المدروسة المتعلقة بالاستثمارات، مع التركيز على تحقيق تطلعات إمارة دبي. وانسجاماً مع استراتيجيتنا، نواصل توفير بنية تحتية قوية لمواكبة ازدهار دبي المتواصل، وتقديم خدماتنا لأكثر من مليون متعامل في دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة والسلامة". وأضاف معالي الطاير: "نواصل تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي لتشمل جميع التقنيات المتاحة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقا واستدامة للأجيال القادمة".