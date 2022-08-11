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الاقتصادي

النفط يتراجع متأثراً بمخاوف الطلب وزيادة الإمدادات

النفط يتراجع متأثراً بمخاوف الطلب وزيادة الإمدادات
11 أغسطس 2022 07:34

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب.
وبحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولار للبرميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.
كما زادت إمدادات البنزين في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا على الرغم من بيانات تظهر انخفاض الطلب ستة بالمئة في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.

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المصدر: وكالات
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