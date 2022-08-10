مؤشر «أبوظبي المالي» عند أعلى مستوى في تاريخه

أبوظبي (وام)

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال جلسة تعاملات أمس لأعلى مستوى في تاريخه بعد ارتفاعه بنسبة 0.81% مغلقاً عند 10239.38 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.25% ليقفل عند 3394.24 نقطة، ليبقي عند أعلى مستوياته منذ 8 يونيو الماضي أي منذ شهرين.

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو علي 24.5 مليار درهم، في ظل التفاعل الإيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.674 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 2.698 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.134 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و564.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.77 مليار درهم موزعة بواقع 1.41 مليار درهم في سوق أبوظبي و352.47 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 450 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.4 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 203.3 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين منها 156.2 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و47.2 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 451.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 248.5 مليون درهم.

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم قيادية مثل «العالمية القابضة» بنسبة 3.33% متصدراً قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 370.8 مليون درهم، كما صعد «موانئ أبوظبي» 2.48% و«أدنوك للتوزيع» 2.18% و«مليتبلاي» 0.95% و«بروج» 0.65%.

وارتفع سهم «طاقة» بنسبة 2.38% مع إعلان الشركة عن تحقيقها إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي سوق دبي نشطت التداولات على أسهم العقار مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.78% مستقطباً سيولة بأكثر من 155.3 مليون درهم، كما ارتفع «تيكوم» 0.82% و«دبي للاستثمار» 0.8% و«أرامكس» 0.25% و«شعاع كابيتال» 2.37%، واستقر سهما «ديوا» و«الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.