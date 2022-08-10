إشغال فنادق دبي يقترب من مستويات ما قبل «الجائحة»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت فنادق دبي خلال شهر يوليو الماضي متوسط إشغال قدره 61%، وفقاً للبيانات الأولية لمؤسسة «إس تي آر»، التي أظهرت نجاح القطاع الفندقي في الإمارة في مواصلة الانتعاش والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ووفقاً لبيانات المؤسسة المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، فإن معدلات إشغال شهر يوليو الماضي اقتربت من معدلات الشهر ذاته في العام 2019 والبالغة 64.7%، فيما تجاوزت مؤشرات الأداء الفندقي الخاصة بمتوسط الأسعار والعائد على الغرف المستويات المسجلة في الشهر ذاته من العام 2019، بعد أن ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة إلى 434 درهماً، ومتوسط العائد على الغرف المتاحة إلى 265 درهماً.

وأشار خبيران في قطاع الضيافة بدبي إلى أن معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة خلال الشهر الماضي، كانت جيدة في العديد من الفنادق على الرغم من عودة معدلات السفر للخارج إلى مستوياتها، لافتين إلى تسجيل عدد كبير من الفنادق إلى مستويات إشغال تراوحت بين 60 و80% خلال الشهر وخاصة الفنادق القريبة من مراكز التسوق والمنتجعات الشاطئية، وذلك بفضل الطلب الملحوظ من السياحة المحلية والأسواق الخليجية والأوروبية.

وقالت منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»، إنه على الرغم من التحولات التي شهدها سوق السفر خلال مع بداية الصيف وعودة الحركة إلى السفر الخارجي خلال العطلة الصيفية إلى طبيعتها، إلا أن العديد من الفنادق حافظت على تسجيل معدلات إشغال مرتفعة خلال شهر يوليو ومن بينها فندق سويس هوتيل المروج الذي تراوح معدل الإشغال به ما بين 70 إلى 80%. وأوضحت أن الفعاليات الترويجية التي تقوم بها دبي ضمن حملة وجهات دبي فضلاً عن مهرجان مفاجآت صيف دبي، ساهمت في تحفيز السياحة الداخلية من جهة مع تحسن الطلب من عدد من الأسواق الأوروبية والخليجية وخاصة السوق السعودي خلال عطلة عيد الأضحى.

بدوره، قال مدحت برسوم المدير العام لفندق «كابيتول دبي»: إن معدلات الإشغال خلال شهر يوليو الماضي جاءت مشجعة لدى عدد كبير من الفنادق، خاصة في ظل ما تشهده الحركة السياحية في كثير من الأسواق من تغيرات بسبب الأوضاع الاقتصادية من جهة والتحديات الجيوسياسية من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك حافظت فنادق دبي على جاذبيتها خلال الصيف وخاصة في شهر يوليو الماضي.

وأوضح أن السياحة الداخلية ما زلت تلعب دوراً مهماً في تعزيز قدرات القطاع على مواصلة الانتعاش، حيث شكلت جزءاً كبيراً من النزلاء خلال فترة الصيف لا سيما خلال عطلة عيد الأضحى والعطلات الأسبوعية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من النزلاء من قطاع الأعمال وخاصة من أطقم شركات الشحن العالمية.

وأظهرت أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين للنصف الأول من العام الجاري، نجاح دبي في استقطاب 7.12 مليون زائر دولي بين شهري يناير ويونيو 2022، مقارنة مع 2.52 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 183%. ويدعم هذا النمو جهود الإمارة لتحقيق أهدافها السياحية لعام 2022 وما بعده، فضلاً عن تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضّلة.