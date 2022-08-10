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الاقتصادي

926 مليون درهم التصرفات العقارية في عجمان يوليو الماضي

926 مليون درهم التصرفات العقارية في عجمان يوليو الماضي
11 أغسطس 2022 01:34

عجمان (وام) 

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شهدت دائرة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 716 تصرفاً عقارياً خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 926 مليون درهم. 
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: إن الاستثمارات العقارية في الإمارة سجلت معدلات تصاعدية وأرقاماً إيجابية تعكس قوة وصلابة القطاع العقاري في الإمارة، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من مقومات وعوامل جذب متنوعة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين وتعزز ثقتهم في المناخ الاقتصادي بعجمان.
وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد تسجيل 95 عملية رهن بإجمالي 249 مليون درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن في منطقة «التلة 2» بـ 83 مليون درهم، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من«الزاهية» و«مصفوت 3».

عجمان
التصرفات العقارية
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
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