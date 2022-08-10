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بايدن: أميركا تواجه تحديات جديدة الفترة المقبلة
بايدن
10 أغسطس 2022 20:14
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء أن التضخم يظهر علامات على الاعتدال لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسرا.
وقال "الآن أريد أن أكون واضحا.. مع التحديات التي نواجهها من الحرب في أوروبا إلى تعطل سلاسل التوريد والإغلاقات المرتبطة بالجائحة في آسيا، فإننا قد نواجه عوامل معاكسة إضافية في الشهر القليلة المقبلة".
وأضاف بايدن "نحن نرى بعض الإشارات إلى أن التضخم ربما أنه يبدأ في الاعتدال"، مضيفاً "الناس ما زالوا يتأذون، لكن التضخم صفر الشهر الماضي".
وجاء تقرير وزارة العمل الأميركية لمؤشر أسعار المستهلكين ليعطي بارقة أمل لإدارة تواجه غضب الناخبين بسبب التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر.
وأظهر التقرير أن هبوطا حادا في تكلفة البنزين غطى على زيادات في أسعار الغذاء والإيجارات وتكاليف أخرى.
وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أضعف من المتوقع عند 8.5 بالمئة في أعقاب زيادة بلغت 9.1 بالمئة في يونيو.
وأشار بايدن إلى أن إدارته قد تواجه انتكاسات في هدفها لخفض التضخم.
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المصدر: وكالات
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