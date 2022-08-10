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الاقتصادي

دائنو أوكرانيا يجمدون مدفوعات سندات قيمتها 20 مليار دولار

من العاصمة الأوكرانية كييف
10 أغسطس 2022 19:51

وافق دائنو أوكرانيا الدوليون على طلب كييف تجميد مدفوعات سندات دولية قيمتها حوالي 20 مليار دولار لمدة عامين، وهي خطوة ستسمح للبلد الذي تمزقه الحرب بتفادي التخلف عن سداد الدين.

ومع عدم ظهور أي بوادر في الأفق على السلام أو وقف لإطلاق النار بعد حوالي ستة أشهر من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 ، وافق الدائنون على تأجيل مدفوعات 13 إصدارا من السندات السيادية الأوكرانية تحين آجال استحقاقها بين عامي 2022 و2033 .

وكانت حكومة كييف قد طلبت رسميا في العشرين من يوليو من الدائنين الدوليين الموافقة على تأجيل مدفوعات ديونها لمدة عامين.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
كييف
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