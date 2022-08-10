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الاقتصادي

«طيران الإمارات» تستثمر ملياري دولار للارتقاء بتجربة العملاء

«طيران الإمارات» تستثمر ملياري دولار للارتقاء بتجربة العملاء
10 أغسطس 2022 16:56


دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن استثمار أكثر من ملياري دولار أميركي لتعزيز تجربة عملائها على متن الطائرة، بما في ذلك تنفيذ برنامج ضخم ابتداء من عام 2022 لتحديث التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة، بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات على الخدمات الأخرى في جميع المقصورات. 

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ويأتي هذا الإعلان تحقيقاً لوعد علامة طيران الإمارات التجارية بـ«تميز دائم» لجميع منتجاتها وخدماتها.وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «في الوقت الذي يخضع كثيرون لضغوط الصناعة بخفض التكاليف، فإن طيران الإمارات تمضي قدماً وتستثمر من أجل تقديم تجارب أفضل لعملائنا. لقد واصلنا خلال الجائحة إطلاق خدمات ومبادرات جديدة لضمان سفر عملائنا بثقة وسهولة، بما في ذلك إطلاق مبادرات رقمية لتحسين تجارب العملاء على الأرض. أما الآن، فنحن بصدد إطلاق سلسلة من البرامج المكثفة لنقل تجارب طيران الإمارات المتميّزة على متن الطائرة إلى مستوى أعلى».

طيران الإمارات
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