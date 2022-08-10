451 مليون درهم صافي أرباح «العربية للطيران» النصفية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت العربية للطيران عن نتائج النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث واصلت الشركة تسجيل نتائج تجارية وتشغيلية قوية مع استمرار تعافي الطلب على السفر الجوي.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 451 مليون درهم خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022 مقارنة مع 44 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام 2021.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 2.24 مليار درهم، بارتفاع نسبته 110% مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام الماضي. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 5.2 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022، انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع نسبته 131% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وسجل معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – ارتفاع بنسبة 11% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمعدل 79%.

وخلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 160 مليون درهم، مقارنة مع 10 ملايين درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 125%، حيث بلغت 1.11 مليار درهم مقارنة مع 496 مليون درهم خلال ذات الفترة من العام السابق.

وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 2.7 مليون مسافر خلال الفترة بين مارس ويونيو 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع نسبته 195% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، ووصل معدل إشغال المقاعد الى 79% بارتفاع نسبته 13%.وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يعكس الأداء المالي والتشغيلي الذي سجلته»العربية للطيران«خلال النصف الأول من العام الحالي، مدى قوة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة وجودة خدمات القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها. ولقد استمر الأداء القوي الذي شهدناه مع بداية العام الحالي خلال الربع الثاني، حيث جاء مدعوماً بارتفاع طلب العملاء على السفر الجوي، بالإضافة إلى تدابير ضبط التكاليف التي أعتمدتها إدارة الشركة».

وأضاف قائلاً: «لقد واصلنا استراتيجية التوسع في الربع الثاني من هذا العام عبر زيادة عدد الطائرات ضمن اسطول الشركة، وإضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات من جميع مراكز عملياتنا، بالإضافة إلى استكمال التحضيرات استعداداً لإطلاق العمليات لمشاريعنا الجديدة في أرمينيا وباكستان. وتواصل»العربية للطيران«انتهاج استراتيجية التوسع التي تعتمد على تنويع أعمالها والاستثمار في الخدمات المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد المزيد من التدابير للحد من التكاليف التشغيلية».