ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار

باع إيلون ماسك أكثر من 6.9 مليار دولار من أسهم شركة تسلا، وفقا لإيداعات جديدة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات نشرت يوم الثلاثاء.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن عمليات البيع تأتي بعد أسابيع من محاولة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سحب اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر وما أتبع ذلك من دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا. يشار إلى أنه قبل أقل من أربعة أشهر، قال ماسك إنه لم يعد يخطط لبيع أسهم تسلا بعد الآن بعد بيع ما قيمته 8.5 مليار دولار من الأسهم في أعقاب صفقة تويتر.
وباع ماسك الآن حوالي 32 مليار دولار من أسهم تسلا في الأشهر الـ 10 الماضية ، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.