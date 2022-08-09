الأجانب يضخون 227 مليون درهم استثمارات جديدة في «سوق أبوظبي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 227.6 مليون درهم صافي شراء خلال 7 جلسات منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 9.811 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.

واستحوذ المستثمرون الأجانب على 4.15 مليار درهم من القيمة الإجمالية للتداولات (بيع وشراء) خلال الجلسات السبع، بحصة بلغت نسبتها 21.13%، ما يعتبر مؤشراً على زيادة جاذبية أسهم الشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي للمستثمرين الأجانب، سواء المحافظ والصناديق الاستثمارية أو المستثمرون الأفراد، في ظل استمرار إعلان الشركات المدرجة عن أرباح قياسية للنصف الأول من عام 2022 فاقت التوقعات.

المحافظ الاستثمارية

وبلغ صافي عدد الأسهم الجديدة التي أضافها المستثمرون الأجانب لمحافظهم الاستثمارية نحو 11 مليون سهم، رغم أن تداولات المستثمرين العرب سجلت صافي بيع بنحو 8.7 مليون سهم خلال الجلسات ذاتها، في حين بلغ عدد الأسهم الجديدة التي استحوذ عليها المستثمرون الخليجيون والأجانب (غير العرب) ما يقارب 20 مليون سهم في نفس الفترة.

وهيمن المواطنون على 78.87% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الفترة، لتبلغ حصتهم 15.475 مليار درهم (بيع وشراء).

وبلغت تداولات المستثمرين الأجانب (غير العرب) 3.222 مليار درهم، تعادل 16.42% من قيمة التداول الإجمالية، بينما بلغت قيمة تداولات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) 668 مليون درهم تعادل حصة بلغت نسبتها 3.41%، يليهم تداولات المستثمرين الخليجيين بقيمة بلغت 256 مليون درهم بحصة تعادل 1.31% من إجمالي قيمة التداول، خلال الفترة ذاتها.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، حقق المؤشر العام للسوق مكاسب بقيمة 508 نقاط تعادل ارتفاعاً بنسبة 5.26% أعادته لمستويات ما فوق العشرة آلاف نقطة ليبلغ 10.156 نقطة عند إغلاق يوم أمس.

وقفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنحو 95 مليار درهم جديدة خلال 7 جلسات، لتصل إلى 2.11 تريليون درهم وفقاً لمستويات أسعار السوق عند إغلاق أمس، مقارنة مع 2.015 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو 2022.

الأسهم المحلية

إلى ذلك، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.6 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.668 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول، إلى 2.674 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.11 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و564 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.2% ليقفل عند 10156.56 نقطة ليبقي عند أعلى مستوياته منذ 11 أبريل الماضي، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.1% ليغلق عند 3385.47 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 8 يونيو الماضي أي منذ شهرين.

وحسب تقرير لـ«وام»، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.82 مليار درهم موزعة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و339.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 371.4 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 17.6 ألف صفقة. دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم قيادية مثل «أبوظبي الأول» مع ارتفاعه بنسبة 0.91% ليغلق عند 20 درهم مستقطباً سيولة بنحو 188.8 مليون درهم.

وفي سوق دبي عزز مكاسب السوق ارتفاع أسهم العقار يقودها «إعمار العقارية» بعد ارتفاعه بنسبة 2.38% متصدراً قائمة النشاط بسيولة جاوزت 120.9 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 2.29% و«تيكوم» 2.09%.