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الاقتصادي

«الاقتصاد الأخضر» تدعو المشاركين إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني

«الاقتصاد الأخضر» تدعو المشاركين إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني
10 أغسطس 2022 01:44

دبي (وام)

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دعا القائمون على القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المهتمين للتسجيل عبر موقع القمة الإلكتروني لحضور الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية رفيعة المستوى وحلقات الشباب المقامة على هامش الدورة الثامنة من القمة.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. وتستقطب القمة سنوياً عدداً من كبار الشخصيات المحلية والعالمية، بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات، إضافة إلى عدد كبير من القادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي والمتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تعد القمة منصة عالمية مهمة تهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين أبرز صناع القرار ودعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية من القطاعين العام والخاص.

الاقتصاد الأخضر
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