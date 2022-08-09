2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس نحو 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 436 مبايعة بقيمة 971.4 مليون درهم منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 232.51 مليون درهم و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 738.88 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.38 مليار درهم منها 13 رهنا لأراض بقيمة 147.64 مليون درهم و88 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.24 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة مليار درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 55.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 18 مليون درهم.