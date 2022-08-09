تعزيز توجه سيدات الأعمال نحو التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس سيدات أعمال الإمارات ورش عمل لرائدات الأعمال وعضوات المجلس ابتداءً من 15 أغسطس الجاري، بتنظيم من شركة تفويض للاستشارات القانونية، ضمن أنشطة برنامج «التوعية القانونية المتكاملة» لتزويد رائدات الأعمال بالمعرفة القانونية والتجارية والمهارات اللازمة لإدارة أعمالهن، فضلاً عن تحديث وتعزيز ثقافة سيدات الأعمال بالتحول الرقمي.

وقالت المهندسة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن تنظيم الورش وعلى وجه الخصوص القانونية يهدف إلى توعية رائدات الأعمال من أعضاء المجلس بالإجراءات والنظم القانونية للشركات والاتفاقيات والعقود التجارية وأحدث المُستجدات في هذا الشأن، كما سيتم خلال ورش العمل تعريف المشاركات بالجوانب القانونية لسرية البيانات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والاستخدام القانوني لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الأعمال وتجنب الوقوع في مشكلات الملكية الفكرية والعلامات التجارية وغيرها.

من جانبها، قالت صافيناز المهدي المدير التنفيذي لشركة تفويض للاستشارات القانونية: إن ورش العمل والمحاضرات التوعوية تأتي تفعيلاً لبرنامج التوعية القانونية الرقمية، وكأول نشاط مُشترك بين مجلس سيدات أعمال الإمارات وشركة تفويض للاستشارات القانونية، وقد حرصت شركة تفويض على الاستعانة بنخبة من الخبراء في كافة التخصصات، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المُشترك، والتي تم توقيعها مؤخراً بهدف توفير الاستشارات القانونية للشركات العاملة في القطاع التجاري والاستثماري.