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الاقتصادي

«إس آند بي»: 5% نمو إجمالي أقساط التأمين في الإمارات

«إس آند بي»: 5% نمو إجمالي أقساط التأمين في الإمارات
10 أغسطس 2022 01:44

دبي (الاتحاد)

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تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GPW) في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% في عام 2022. 
وقالت الوكالة في تقرير: سيتم دعم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة بشكل أساسي من خلال الإنفاق المستمر على البنية التحتية والزيادة المتوقعة في عدد الزوار والمقيمين.
علاوة على ذلك، ستستفيد شركات التأمين التي تتخذ من الإمارات مقراً لها من عوائد استثمار أعلى على الودائع النقدية والثابتة، مع ارتفاع أسعار الفائدة نتيجةً لربط الدرهم بالدولار. 
وقال إمير موجكيك، المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: «من المتوقع أن يستمر التضخم المحلي المرتفع وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الضغط على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، لزيادة المعدلات بهدف كبح التضخم ومنع تدفقات رأس المال الخارجة. إذ قد يؤثر هذا على شروط التمويل في بعض الأسواق. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية يسهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إمكانية دعم زيادة الطلب على التأمين في الدولة». 
أدت الزيادة في التنقل واستئناف الخدمات الرعاية الطبية غير الأساسية إلى زيادة وتيرة المطالبات عام 2021، والتي تتوقع ستاندرد آند بورز استمرارها في عام 2022.

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