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زيادة تدفقات الغاز المتجه شرقاً عبر خط أنابيب «يامال-أوروبا»

خط أنابيب «يامال-أوروبا» للغاز
9 أغسطس 2022 20:38

 ارتفعت تدفقات الغاز المتجهة شرقاً عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى بولندا من ألمانيا بشكل كبير اليوم، بينما ظلت التدفقات الفعلية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا ثابتة. وأظهرت بيانات من مشغل خط الأنابيب جاسكيد أن تدفقات الخروج عند نقطة قياس مالنو على الحدود الألمانية بلغت 4433549 كيلوواط/ساعة صباح اليوم الثلاثاء، بزيادة من 2926828 كيلوواط/ساعة في منتصف الليل. وبلغت التدفقات الفعلية، أي من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك، عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ما مقداره 14421508 كيلوواط/ساعة في الفترة من 06.00-07.00 بتوقيت جرينتش، دون تغيير عن اليوم السابق. وتخفض روسيا التدفقات عبر خط الأنابيب إلى 20 بالمئة فقط من طاقته، قائلة إن السبب في ذلك هو إجراء أعمال صيانة. وقالت شركة جازبروم الروسية إنها بصدد شحن 42.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم بارتفاع طفيف من 41.8 مليون متر مكعب أمس.
 

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