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الاقتصادي

مخزونات النفط الأوروبية تهبط 6%

عاملان في مصفاة للنفط بفرنسا
9 أغسطس 2022 20:30

 أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية بلغت مليار برميل في يوليو، بانخفاض قدره 0.6 بالمئة عن الشهر السابق و6.3 بالمئة على أساس سنوي. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام الأوروبية الشهر الماضي بلغت 431.36 مليون برميل، منخفضة 0.7 بالمئة من يونيو و4.2 بالمئة على أساس سنوي. وقالت يورو أويل ستوك إن مخزونات البنزين الأوروبية في يوليو بلغت 110.84 مليون برميل، منخفضة 0.6 بالمئة على أساس شهري لكنها مرتفعة 9.7 بالمئة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 9.499 مليون برميل يوميا في يوليو، منخفضا 0.3 بالمئة من يونيو لكنه مرتفع 4.1 بالمئة على أساس سنوي.

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