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الاقتصادي

«نيكي» الياباني يوقف مسيرة صعود أربعة أيام بفعل ضعف الأرباح

رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
9 أغسطس 2022 20:27

 أوقف المؤشر نيكي الياباني اليوم مسيرة صعود استمرت أربعة أيام، إذ ألقى ضعف الأرباح الفصلية للشركات الكبيرة بظلاله على السوق مع انتظار المستثمرين بيانات رئيسة عن التضخم في الولايات المتحدة. وأغلق نيكي على انخفاض 0.88 بالمئة إلى 27999.96 نقطة. وظل يتأرجح صعودا وهبوطا حول 28 ألف نقطة طوال اليوم ليستقر في النهاية تحت الحاجز النفسي مباشرة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.73 بالمئة. وقال وكيل محلي لتداول الأوراق المالية "يبدو أن كثيرا من المستثمرين لا يريدون التحرك قبل صدور تقرير البيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي غدا الأربعاء". ومن بين أسهم الشركات المدرجة على المؤشر نيكي وعددها 225، سجل 155 منها خسائر فيما استقر ثلاثة وربح 67 سهماً. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي الأسوأ أداء، مسجلة انخفاضا 2.33 بالمئة. وكان القطاع الرابح الوحيد هو الطاقة، إذ ارتفع 1.44 بالمئة. وسجلت أسهم الشركة اليابانية لأعمال الصلب وطوكيو إلكترون أكبر انخفاض، إذ تراجعت الأولى 9.17 بالمئة والثانية 8.25 بالمئة بعد صدور نتائج أرباحهما الفصلية أمس. وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 7.02 بالمئة بعد صدور نتائج أرباحها التي أعلنت فيها تخفيض الوظائف في صندوق فيجون، ذراعها في مجال الاستثمار، بعد تسجيل خسائر فصلية قياسية. وهبط سهم سوني 2.4 بالمئة كما خسر سهم نينتندو 0.71 بالمئة. وكان سهم شركة تريند ميكرو لبرمجيات الأمن الإلكتروني الأفضل أداء، إذ ارتفع 13.49 بالمئة بعد أنباء عن شراء شركة فاليو آكت كابيتال بارتنرز المتخصصة في مجال الاستثمار حصة قيمتها 8.7 بالمئة.

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