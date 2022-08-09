الأسهم الإماراتية تواصل الصعود بمكاسب 5.6 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.6 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.668 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، إلى 2.674 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.11 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و564 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.2% ليقفل عند 10156.56 نقطة ليبقي عند أعلى مستوياته منذ 11 أبريل الماضي، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.1% ليغلق عند 3385.47 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 8 يونيو الماضي أي منذ شهرين. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.82 مليار درهم موزعة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و339.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 371.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.6 ألف صفقة. دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم قيادية مثل «أبوظبي الأول» مع ارتفاعه بنسبة 0.91% ليغلق عند 20 درهم مستقطباً سيولة بنحو 188.8 مليون درهم، كما صعد «أدنوك للتوزيع» 4.09% و«مليتبلاي» 3.45% و«بروج» 2.34% و«أبوظبي الإسلامي» 1.79% و«الدار العقارية» 1.64% و«أبوظبي التجاري» 1.13%. وزاد سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 1.96%، مع إعلان الشركة نمواً قوياً في صافي أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 34% لتصل إلى 1.39 مليار درهم، في حين نما سهم «الياه سات» بنسبة 0.75% بعد إعلان الشركة تحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 755 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. عزز مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم العقار يقودها «إعمار العقارية» بعد ارتفاعه بنسبة 2.38% متصدراً قائمة النشاط بسيولة جاوزت 120.9 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 2.29% و«تيكوم» 2.09%. ونشطت كذلك أسهم البنوك والاستثمار والمرافق مع ارتفاع أسهم «دبي الإسلامي» 1.35% و«سوق دبي المالي» 1.57% و«ديوا» بنسبة 0.4%، واستقر سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي للاستثمار» من دون تغيير.