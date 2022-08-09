75 مليون درهم أرباح «يلا المحدودة» الربع الثاني بنمو 11%



دبي (الاتحاد) سجلت مجموعة يلا المحدودة خلال الربع الثاني من العام 2022 إيرادات بلغت 279.4 مليون درهم، بزيادة 14.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزاد صافي الأرباح إلى 74.7 مليون درهم بنمو 11%، وهو ما انعكس على نمو صافي هامش الربح ليصل إلى 26.7%. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً 35.6% إلى 29.9 مليون في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ22.1 مليون مستخدم في الربع الثاني من العام 2021، وارتفع العدد الكلي للمشتركين بخدمات يلا المدفوعة بنسبة 65.3% إلى 10.6 مليون مشترك خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 6.4 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تخطت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 المنتهي في 30 يونيو حاجز الـ 545 مليون درهم، ما يعكس قوة الأداء المالي للشركة، نتيجة استمرار الزخم في أعمالها، فضلاً عن ثقة العملاء المتزايدة في خدماتها وتطبيقاتها التي تتناسب مع مختلف الثقافات المحلية.

ابتكار منتجات جديدة

وقال تاو يانج، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، إن النتائج المالية القوية تجاوزت كل التوقعات التي رسمتها الشركة، ما يعكس تميز وجودة الخطط التشغيلية الاستراتيجية التي تتبناها «يلا» والتي أسهمت بشكل فعّال في دعم عمليات الشركة وتوسيع قاعدة المستخدمين، لاسيما مع إضفاء إمكانية اللعب على أهم تطبيقات الدردشة والترفيه. وأضاف أن جهود الشركة المستمرة في تطوير منصاتها أثمرت عن رفع مستوى تجربة العملاء بصورة كبيرة وزيادة مستوى نشاطهم على تطبيقات يلا ويلا لودو، بالإضافة إلى تشجيعهم للاشتراك بالخدمات المميزة، وهذا بدوره أدى إلى رفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة ليصل إلى 10.6 مليون، بزيادة 65.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأكد يانج التزام يلا بمواصلة العمل على تطوير خدمات ومنصات ترفيهية تلائم مختلف ثقافات عملائها، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنه تم ابتكار منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين، بما يتناسب ويدعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة، ما ساهم في تعزيز حضور الشركة ودعم موقعها الريادي في عالم صناعة التكنولوجيا من جهة، وتفعيل دور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دفع عجلة التقدم والابتكار في جميع أنحاء العالم من جهة أخرى.

أعلى معايير الجودة

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة يلا المحدودة صيفي إسماعيل عن سعادته بالأداء المتميز والنتائج المالية القياسية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي تدعم جهود الشركة لأن تصبح المنصة الأولى للتواصل الاجتماعي والترفيه على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التزامها بالمبادئ والقيم الأساسية المتمثلة في خدمة المستخدمين وفق أعلى معايير الجودة وتبني مفاهيم التنوع والشمولية والعمل ضمن بيئة بسيطة ومتطورة في نفس الوقت. وأضاف: «أسهم الوضع المالي القوي للشركة وتميز علامتها التجارية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة، في توسيع قاعدة المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس على تحقيق إيرادات قياسية وتحسين ربحية الشركة خلال الربع الثاني، مؤكداً عزم المجموعة على بذل المزيد من الجهود لتوسيع قاعدة مستخدميها وتحسين الكفاءة التشغيلية لتحقيق عوائد مستدامة». واختتم حديثه قائلاً: «يبرهن أداء عملياتنا خلال الربع الثاني على نجاح استراتيجياتنا التي وضعناها خلال الفترة الماضية، حيث يواصل فريقنا التركيز على تعزيز مسارات النمو وتطوير وطرح خدمات وميزات تفوق توقعات العملاء، مع متابعة عمليات تحديث بنيتنا التحتية. وسنواصل العمل على تكثيف جهودنا للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة».