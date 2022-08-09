طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثالثة إلى موريشيوس

أحمد بن سعيد

دبي (الاتحاد) - أعلنت طيران الإمارات عن خطط لتعزيز خدمتها إلى موريشيوس بإضافة رحلة يومية ثالثة اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، حيث تلبي الرحلة الجديدة التي ستعمل حتى 31 يناير 2023 الطلب الكبير على السفر من وإلى هذه الدولة التي تعد وجهةً سياحية شهيرة. ووجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات شكره لحكومة موريشيوس لتلبيتها طلب طيران الإمارات تشغيل رحلة يومية ثالثة. وقال سموه: «ملتزمون بلعب دور رئيس في تعزيز حركة السفر إلى موريشيوس ودعم الحكومة في تحقيق هدفها باستضافة 1.4 مليون سائح بحلول يونيو 2023. فالاتصال الجوي أمر بالغ الأهمية للسياحة الدولية، وسوف تساعدنا هذه المقاعد الإضافية على جلب مزيد من الزوار إلى موريشيوس من جميع أنحاء شبكتنا واستيعاب الطلب المتزايد». وبتشغيل الرحلة اليومية الثالثة تتعزز السعة المقعدية من وإلى موريشيوس بنسبة 35 بالمائة لتلبي زيادة الطلب وتوفر دعماً إضافياً لصناعة السياحة خلال واحد من أكثر مواسم السفر نشاطا. وتدعم الرحلة الثالثة، الرحلتين اليوميتين اللتين تعملان حالياً بطائرات الإيرباص A380، كما توفر أيضاً للمسافرين إلى موريشيوس مزيداً من المرونة عند التخطيط لرحلاتهم مع اختيار الوصول في الصباح الباكر إلى مطار «سير سيووساغور رامغولام» الدولي، بالإضافة إلى الرحلة «ئي كيه 701» العاملة حالياً التي تصل في الصباح والرحلة «ئي كيد 703» التي تصل في وقت مبكر مساء. كما يحظى المسافرون الذين يغادرون موريشيوس بخيارات واسعة للوصول إلى دبي ومواصلة السفر منها عبر شبكة طيران الإمارات العالمية التي تغطي 130 وجهة. وتعمل الرحلات اليومية الثلاث وفق المشاركة بالرمز مع طيران موريشيوس. وكانت طيران الإمارات قد جددت في مايو الماضي مذكرة التفاهم مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي MTPA بهدف الترويج المشترك عبر شبكة خطوطها العالمية لموريشيوس التي تعد وجهة سياحية شهيرة، ولا تزال تشهد نمواً متواصلاً عقب الجائحة. وبالإضافة إلى نقل مزيد من الركاب ستوفر رحلة طيران الإمارات اليومية الثالثة بين دبي وموريشيوس ما يتراوح بين 30-40 طناً من حمولة عنابر الشحن للشركات ما يفتح مزيداً من الفرص التجارية العالمية ويعزز حركة الاستيراد والتصدير. يذكر أن طيران الإمارات أطلقت عملياتها إلى موريشيوس في سبتمبر 2002 بثلاث رحلات أسبوعياً، وستكمل قريباً عامها العشرين في خدمة هذه الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي.