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الاقتصادي

أسعار الذهب تسجل انخفاضاً طفيفاً

أسعار الذهب تسجل انخفاضاً طفيفاً
9 أغسطس 2022 13:40

 انخفض الذهب على نحو طفيف اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.89 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1801.90 دولار للأوقية.
وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أميركي قوي يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.76 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2190.13 دولار للأوقية.

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