"الياه سات" تسجل أعلى إيرادات في تاريخها خلال النصف الأول

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، اليوم، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام 2022 محققة أعلى إيرادات في تاريخها. ووفقا لنتائج الشركة، زادت الإيرادات بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم، مدعومة بنمو عُشري في الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة، بينما زادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 448 مليون درهم، مع تحقيق هامش ربح قوي بنسبة 59.3%. ونما صافي الأرباح إلى 167 مليون درهم بزيادة 50.7% على أساس سنوي، مما ساهم في تحقيق هامش صافي أرباح قوي بنسبة 22.1%، وتجاوزت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليار درهم، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021. وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي وتوقعات ممتازة بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في النمو والحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح. وتسير المجموعة بخطى ثابتة لزيادة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2022 بنسبة لا تقل عن 2% لتصل إلى 16.12 فلس لكل سهم أو 393 مليون درهم، يتم دفعها على دفعتين متساويتين ومن المتوقع أن تدفع في أكتوبر 2022 ومايو 2023 . وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الياه سات: يسرنا أن نعلن عن تسجيل أعلى إيرادات في تاريخ المجموعة في النصف الأول من العام 2022، ونمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع نمو صافي الأرباح؛ على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مما يؤكد قوة أعمالنا المدعومة بالإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها والزخم الإيجابي في جميع القطاعات التشغيلية. وأضاف الكعبي: وفي ظل الأداء القوي، وثقة مجلس الإدارة في التدفقات النقدية المستقبلية، والقدرة على توسيع أعمال الشركة ووضعها المالي القوي، نجدد التزامنا بتقديم عوائد جذابة للمساهمين. بدوره قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات : حققت الياه سات نتائج استثنائية، مسجلةً أعلى إيرادات في تاريخها في النصف الأول من العام 2022، مما يعكس ثقافتنا القائمة على الأداء المتميز لتوفير الإمكانات المبتكرة وتنمية الأعمال، حيث تجاوزت إيراداتنا المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليار درهم، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021. وأضاف الهاشمي : نتطلع إلى مواصلة عملنا في تشغيل القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا 4" بحيث يبدأ خدماته التجارية في النصف الثاني من العام 2024، في حين يخضع حالياً القمرين الصناعيين الجديدين "الياه 4" و"الياه 5" للتقييم بهدف إطلاقهما في العام 2026 .. وما تزال ثقتنا راسخة بالنظرة المستقبلية على المدى القصير والطويل، مما دفعنا إلى زيادة الحد الأدنى للنطاق الإرشادي للإيرادات للسنة المالية 2022، مع تجديد التزامنا بدفع توزيعات أرباح تصاعدية وجذابة. وأكدت "الياه سات" التزامها بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 2% سنوياً، مما يعكس ثقة مجلس الإدارة في القدرة على تحقيق التدفقات النقدية والوضع المالي القوي للشركة، أما عن السنة المالية 2022، فمن المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 16.12 فلس لكل سهم كحد أدنى، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2022 ومايو 2023 على التوالي، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى 393 مليون درهم.

المصدر: وام