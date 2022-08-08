3.25 مليار درهم حجم سوق تأجير السيارات بالإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة 3.25 مليار درهم (885.83 مليون دولار) خلال عام 2021، بحسب التقرير الصادر عن «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث.

وتوقع التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، وصول حجم السوق إلى 6.34 مليار درهم (1.73 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2027، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً بنسبة %11.8 خلال الفترة (2021-2027).

وأفاد التقرير بأنه على الرغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19» على سوق السيارات، فإن زيادة عدد السائحين الذين يزورون الإمارات رفع الطلب على خدمات تأجير السيارات بنهاية عام 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا المنحنى التصاعدي خلال الخمس سنوات المقبلة.

تفضيلات المستهلك

وأشار التقرير إلى تغير تفضيلات المستهلك نتيجة لمجموعة متنوعة من الظروف وعلى وجه الخصوص، دفعت المخاوف الصحية الأشخاص والعائلات إلى استئجار السيارات بدلاً من استخدام وسائل النقل العام، كما أدى ظهور منصات التأجير الرقمية في السوق إلى تسهيل عملية الاستئجار.

ونوه التقرير إلى أن النمو الكبير في عدد الأفراد الذين يسافرون بغرض العمل أو الترفيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أسهم بدوره في زيادة الطلب على خدمات تأجير السيارات، كما أسهم انتشار الإنترنت المتزايد في جميع أنحاء البلاد إلى تمكين الشركات في القطاع لجذب قاعدة أكبر من المستهلكين من خلال استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك.

تطبيقات ذكية

وقال إن انتعاش الأنشطة التجارية والسياحية يؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق تأجير السيارات خلال فترة التنبؤ، حيث تتطلب مدن مثل دبي مسافات طويلة لزيارة مناطق الجذب السياحي.

ولفت إلى أنه في فبراير 2021، أطلقت منصة السيارات ذاتية القيادة، «ekar»، برنامجاً جديداً قائماً على الاشتراك لمستخدميها في الشرق الأوسط يمكن عملاء البوابة في الإمارات والمملكة العربية السعودية من حجز سيارات تتراوح من الاقتصادية إلى الفاخرة لمدة شهر واحد إلى تسعة أشهر.

وأوضح أن سيارات الأجرة وسيارات الركاب والمركبات المستأجرة توفر المزيد من المرونة وغيرها من الميزات مثل ردود الفعل السريعة المتعلقة بخدمات الاستجابة على الطريق.

ونوه بأن تطبيقات التأجير على الهواتف الذكية تمكن العملاء من العثور على السيارات المتاحة، ومقارنة الأسعار مع شركات تأجير السيارات المعنية وهو التطور الذي أسهم بشكل إيجابي في نمو السوق خلال فترة التنبؤ (2022-2027).

وتوفر خدمات تأجير السيارات في الإمارات خيارات الحجز على تطبيق الهاتف المتحرك، أو الموقع الإلكتروني لشركة سيارات الأجرة، علاوة على ذلك، فإن خيار طريقة الدفع عبر الإنترنت سهل إتمام عملية الاستئجار.



منظومة متكاملة

ولفت التقرير إلى أن العوامل البارزة التي تدفع منظومة تأجير السيارات هي القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول إلى الخدمات، حيث يتزايد الطلب على تأجير السيارات بسبب الدفع عند الطلب.

وفي نوفمبر 2021 تم إطلاق «EzzeCar» كسوق افتراضي لشركات تأجير السيارات بهدف أن تكون محطة واحدة لاستئجار السيارات للحصول على المركبات التي تناسب احتياجاتهم وتوفر المنصة مركبات تتراوح من السيارات الرخيصة إلى الفاخرة والرياضية.

ونوه التقرير بأن العوامل المشار إليها تجعل الطلب على استئجار السيارات عبر الإنترنت يكتسب أهمية بالغة في نمو الطلب خلال الخمس سنوات المقبلة.

مشهد تنافسي

ولفت التقرير إلى أن سوق تأجير السيارات في الإمارات يزخر بالعديد من الشركات العالمية البارزة في هذا القطاع مثل «SixtSE» و«Hertz» و«AVIS»، حيث تتوقع الشركات التي تقدم خدمة تأجير السيارات تطوير خدمات الإنترنت لمواكبة سلوكيات المستهلك المتغيرة.

ونوه بأن شركات تأجير السيارات تتبني العديد من الاستراتيجيات في مجال تأجير السيارات والتي تشمل تحديث أسطولهم الحالي بمزيد من المركبات لتلبية طلب المستهلكين المتزايد في الإمارات.