«كهرباء الشارقة» تنجز مشروع خط استراتيجي بتكلفة 180 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تمديد خط استراتيجي للضغط العالي بكابلات أرضية جهد 220 كيلو فولت لنقل الطاقة يربط بين محطة واسط لإنتاج الطاقة ومحطة اللية لإنتاج الطاقة بطول 14 كيلومتراً، وبتكلفة 180 مليون درهم، في إطار سعي الهيئة لتطوير شبكات النقل والتوزيع في كافة المناطق بإمارة الشارقة، وتحقيق الاستقرار والثبات للشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

ويقوم هذا الخط الاستراتيجي بنقل الطاقة من التوربينات الغازية الجديدة سعة 1026 ميجاوات بمحطة اللية عبر محطة اللية الجديدة لنقل الطاقة جهد 220/132 ك.ف إلى محطة واسط لنقل الطاقة جهد 220 كيلوفولت، ومن ثم إلى باقي محطات شبكة 220 كيلو فولت المحيطة بمدينة الشارقة.