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«أبوظبي للجودة» ينجز عمليات تدقيق على 43.2 ألف منتج

«أبوظبي للجودة» ينجز عمليات تدقيق على 43.2 ألف منتج
9 أغسطس 2022 01:31

أبوظبي (وام) 

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أنجز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عمليات تفتيش وتدقيق على 43 ألفاً و276 منتجاً في أسواق ومنافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال زيارات التفتيش الميداني وعبر منصات البيع الإلكترونية. وأكد خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الأسواق والمستهلكين بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرص المجلس على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات معتمدة. 
وأوضح المزروعي أنه وفق تقرير مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين بالمجلس، فإن إجمالي أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها في أسواق الإمارة بلغ 7453 أداة قياس خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد منتجات العبوات التي تم التحقق منها 768 منتجاً. وأشار إلى أن المجلس قام خلال زيارات التفتيش بسحب 24 منتجاً من أسواق إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تمت إعادة تصحيح 8 منتجات، كما قام بسحب 7 منتجات بعد أن تم رفعها من الأسواق العالمية.

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
أبوظبي
خلف المزروعي
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