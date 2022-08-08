الأسهم الإماراتية تربح 37.4 مليار درهم

أبوظبي (وام) عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي نحو 37.4 مليار درهم مع استمرار تفاعلها بشكل إيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري. ونجح مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام في الصعود بنسبة 2.08% ليقفل عند 10136.19 نقطة متجاوزاً بذلك حاجز 10 آلاف نقطة ومحققاً أعلى مستوياته منذ 11 أبريل الماضي أو ما يقارب 4 أشهر، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.94% ليغلق عند 3348.56 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ بداية أغسطس الجاري. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.63 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.668 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.108 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و560.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.79 مليار درهم موزعة بواقع 1.54 مليار درهم في سوق أبوظبي و251.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 328.69 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.9 ألف صفقة. وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 91.7 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين منها 84.5 مليون صافي شراء في سوق أبوظبي و7.22 مليون صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 397.16 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 305.4 مليون درهم. وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم قيادية مثل «أبوظبي الأول» مع نمو بنسبة 1.23% ليغلق عند 19.82 درهم مستقطباً سيولة بنحو 211.4 مليون درهم، كما صعد «العالمية القابضة» بنسبة 5.26% ليقفل عند 340 مليون درهم مع تصدره قائمة النشاط بسيولة تجاوزت 427.4 مليون درهم. كما ارتفع سهم «الدار العقارية» 1.46% و«بروج» 1.36% و«أي آند - اتصالات سابقاً» 1.2% و«مليتبلاي» 1% و«طاقة» 0.79% و«الياه سات» 0.76% و«دانة غاز» 0.6% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.22%. وفي سوق دبي نشطت التداولات على أسهم البنوك والاستثمار، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.47% و«دبي الإسلامي» بنسبة 1.72% و«دبي للاستثمار» 5.6% و«سوق دبي المالي» 0.6%. وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 63.52 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.92% عند 5.46 درهم، ثم «دبي للاستثمار» بسيولة 38.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً أكثر من 38 مليون درهم.