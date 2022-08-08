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الاقتصادي

«أبوظبي الإسلامي» يحصد شهادتي تكريم من «بروشريد» و«إنفيروسيرف»

مقر مصرف أبوظبي الإسلامي (الاتحاد)
8 أغسطس 2022 20:08

 
أبوظبي (الاتحاد) حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، على شهادة الإنجاز البيئي لإعادة تدوير النفايات الورقية والشهادة الخضراء لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، من كل من مؤسسة «بروشريد» و«إنفيروسيرف» العالميتين المتخصصتين في مجال إعادة تدوير النفايات، لجهوده في تطوير خطط فعّالة ومبتكرة لدعم مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي اتخذ خطوات مهمة لخفض مستويات بصمته البيئية والكربونية على مستوى عملياته التشغيلية، وذلك في إطار رؤيته طويلة المدى التي تركز على تعزيز مبادئ الاستدامة. ويشارك المصرف حاليا في عدد من مبادرات إعادة تدوير النفايات، والتي حققت نتائج مهمة، من بينها المحافظة على ما يوازي 329 شجرة، وتوفير استهلاك 7358 جالونا من النفط، و77456 كيلووات من الطاقة و135506 جالونا من المياه.

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