الإمارات تتصدر قائمة فوربس لأقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية



دبي (الاتحاد) تصدرت الإمارات قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022، بواقع 8 شركات، تليها السعودية ومصر بواقع 5 شركات لكل منهما، لتشكل هذه الدول الثلاث 70% من إجمالي التصنيف. تسلط القائمة الضوء على المبتكرين في مجال الخدمات المالية، ممن يعملون على مساعدة الشركات للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، وتمكين المستهلكين من تبني خدمات الدفع الإلكتروني، وتحويل الأموال بما يوفر الراحة والسهولة.هيمنت شركات الدفع الإلكتروني على القائمة من بين 25 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة. وتعد مدفوعاتكم الأردنية (MadfooatCom) من أبرز الشركات في القائمة، حيث نفذت من خلالها معاملات تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار في عام 2021. كما تسهم شركات مثل فوري المصرية، و(PayTabs) السعودية، وماي فاتورة من الكويت، بإحداث ثورة في قطاع المدفوعات في بلدانها. وانضمت 4 منصات للشراء الآن والدفع لاحقًا، إلى القائمة: تمارا السعودية، وڤاليو من مصر، وشركتا (tabby) و(Postpay) من الإمارات. ونجحت العديد من شركات التكنولوجيا المالية الأخرى في جذب استثمارات واعدة، حيث جمعت منصة الإقراض والمدفوعات (MNT-Halan) تمويلًا بقيمة 120 مليون دولار، كما جمعت منصة المدفوعات الرقمية (Paymob) تمويلًا بلغ 50 مليون دولار، وجمعت منصة تداول العملات المشفرة (BitOasis) نحو 30 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (B). من بين 25 شركة مُصنفة، تأسست 13 شركة على أيدي رواد أعمال منفردين، و12 شركة أسهم في تأسيسها اثنان أو أكثر من المؤسسين.