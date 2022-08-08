«العالمية القابضة» تحقق 10.3 مليار درهم صافي أرباح



أبوظبي (الاتحاد) سجلت الشركة العالمية القابضة، مستوى قياسياً جديداً في أرباح النصف الأول من عام 2022، حيث نمت الإيرادات بنسبة 121% لتصل إلى 21.93 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح 137% ليصل إلى 10.35 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.وقالت الشركة في بيان: أدى الأداء القوي للأعمال في جميع الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة إلى تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، وكان الاستحواذ الاستراتيجي للشركة العالمية القابضة على العديد من الشركات في النصف الأول من عام 2022 قد أثر بشكل إيجابي على صافي ثروة المجموعة بتجاوز إجمالي أصول التزامات الشركة، حيث ارتفعت من 88.98 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر2021 إلى 163.69 مليار درهم في نهاية 30 يونيو 2022، محققة نمواً هائلاً بنسبة 84%.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «لا يزال هناك الكثير الذي سوف نقوم بالعمل به للاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستراتيجيتنا، وتعزيز أداء المجموعة بشكل أكبر في وقت ننوي الإعلان فيه عن صفقات استحواذ ضخمة في النصف الثاني من هذا العام، محليًا وعالميًا وسوف نستمر على هذا النهج خلال الفترة القادمة».

في الربع الثاني من عام 2022، أكملت الشركة العالمية القابضة صفقة استثمار استراتيجي بقيمة 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في قطاع الطاقة الخضراء مع مجموعة «أداني» الهندية، وهي واحدة من أكبر الصفقات التجارية بين الإمارات والهند، وتمثل 4.87% من إجمالي التجارة بين البلدين.

وأظهرت نتائج النصف الأول أداء قويا بسبب تنوع محفظة الشركة العالمية القابضة حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.35 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022، وذلك بزيادة نسبتها 137% مقارنة بشهر يونيو 2021، نتيجة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية الكبرى والشركات التابعة، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 121% لتصل إلى 21.93 مليار درهم في الأشهر الستة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت نسبة هامش صافي الربح في النصف الأول من عام 2022، 47%، محققةً نمواً بنسبة 137% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصل إجمالي الأصول في نهاية الربع الثاني من عام 2022 إلى 163.69 مليار درهم بزيادة قدرها 74.71 مليار درهم عن 31 ديسمبر 2021.

استثمارات استراتيجية

استثمرت الشركة العالمية القابضة 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في مجموعة أداني الهندية.

استحوذت الشركة العالمية القابضة على 70% من أرينا، الشركة العالمية لخدمات بناء هياكل للفعاليات.

وفقًا لإيداع شهر مايو، استثمرت الشركة العالمية القابضة 92 مليون درهم (25 مليون دولار) في سبيس إكس.

استحوذت على حصة 25% في شركة إنفيكتوس التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها. كما وافق مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على شركات مثل «سايبرجيت» و«ريتش» و«ايميركوم». في وقت واصلت الشركة العالمية القابضة تنفيذ خططها الإستراتيجية للنمو، وتوسيع محفظتها لتشمل 372 شركة فرعية، بزيادة قدرها 49 شركة مقارنة بـ323 شركة في الربع الأول من عام 2022، وفي وقت لاحق، بلغ حجم القوة العاملة الآن 52,345 موظفًا، حيث زاد عددهم بأكثر من 30,000 منذ الربع الأول من العام الماضي. وأضاف بصر شعيب «لتتمكن من وضع مسار نمو شركتك، تحتاج إلى فريق عمل قوي لمساعدتك في تحقيق أهدافك».



8 شركات تابعة

كما تضم الشركة العالمية القابضة 8 شركات تابعة مدرجة هي: ألفا ظبي، ومجموعة ملتيبلاي، أيه اس جي ستاليونز، وبالمز الرياضية، والصير مارين، وغذاء، وإيزي ليس، وكيو القابضة، برأسمال قدره 1.8 مليار درهم في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك العقارات والزراعة والرعاية الصحية، الأطعمة والمشروبات والمرافق والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والترفيه والتسلية ورأس المال.

وأظهرت الشركات الثماني المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عوائد قوية على نحو ثابت للمساهمين، مما أدى إلى تحقيق مكاسب بنسبة 1.54% لكل سهم من أسهم الشركة العالمية القابضة، من 0.88 درهم في الربع الأول من عام 2022 إلى 2.42 درهم في النصف الأول من عام 2022.