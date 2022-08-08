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«إينوك» تفتتح محطة خدمة متنقلة في أم القيوين

محطة الخدمة لـ «إينوك» في أم القيوين
8 أغسطس 2022 17:08


دبي (الاتحاد) - افتتحت مجموعة إينوك، محطة خدمة متنقلة جديدة في ضاحية السلمة 1، بأم القيوين، والثانية لها في الإمارة. ويأتي افتتاح المحطة الجديدة ضمن الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة لتعزيز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتد محطة الخدمة المتنقلة الجديدة على مساحة 18.800 قدم مربعة، وتنفرد بموقع استراتيجي على الجانب الغربي من المجمعات السكنية في منطقة السلمة، مما يلبي احتياجات حركة المرور على طريق أم القيوين - الشويب، وكذلك طريق E11 – شارع الاتحاد. وعلاوة على ذلك، تقع المحطة المتنقلة الجديدة بالقرب من حدود إمارة الشارقة، مما يوفر وصولاً سهلاً للعملاء بين الإمارتين. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «إن افتتاح محطة الخدمة المتنقلة الجديدة في أم القيوين يؤكد على خططنا الطموحة للاستثمار في البنية التحتية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات التزود بالوقود على المدى البعيد والقصير أيضاً. ولا شك أن افتتاح هذه المحطة في موقع استراتيجي يمثّل دلالة على التزامنا بتزويد العملاء بأفضل الخدمات من نوعها ووضع خيارات التزوّد بالوقود في متناولهم بكل سهولة ويسر».

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