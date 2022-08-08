فنادق الإمارات تستقطب 19.2 مليون زائر خلال 2021



مصطفى عبد العظيم (دبي) ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال العام إلى 19.23 مليون نزيل، مقارنة مع 14.88 مليون نزيل في العام 2020، بنسبة نمو بلغت 29.3%، وفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت عودة الانتعاش لكافة مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع الفندقي في الدولة.

وأفادت بيانات النشرة السنوية للفنادق الصادرة عن المركز أمس، تسارع وتيرة تعافي القطاع السياحي والفندقي من تداعيات كوفيد-19 والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مستفيداً من النمو المتواصل للسياحة الداخلية التي ارتفعت بنسبة 19.3% لتشكل نحو 23.7% من إجمالي أعداد نزلاء الفنادق خلال العام الماضي، بما يعادل 4.57 مليون نزيل.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد نزلاء الفنادق من الأسواق الدولية نحو 14.66 مليون نزيل، شكلوا نحو 76.24% من إجمالي عدد النزلاء، بصدارة الأسواق الأسيوية التي شكلت نحو 23.8% من النزلاء، بما يعادل 4.58 مليون نزيل، تلتها الأسواق الأوربية بحصة بلغت 22.6%، بما يعادل 4.35 مليون نزيل، ثم الأسواق العربية بحصة بلغت 13.6%، بما يعادل 13.6%.

28 مليار درهم إيرادات

وبحسب البيانات حققت المنشآت الفندقية في الدولة خلال العام 2021 إيرادات إجمالية بقيمة 28.1 مليار درهم، مقارنة مع 16.6 مليار درهم للعام 2020، وبنمو يصل إلى 70%، وذلك بعد أن ارتفعت إيرادات المبيت إلى نحو 18.2 مليار درهم بنمو قدره 77.7%، وايرادات الطعام والمشروبات إلى 9.4 مليار درهم بنمو 57.8%، وزيادة الإيرادات الأخرى بنسبة 21% لتصل إلى 495 مليون درهم.

وأفادت البيانات نه تم خلال العام الماضي حجز أكثر من 77 مليون ليلة اقامة فندقية، بزيادة 41.5% عن عام 2020، فيما ارتفع متوسط نسبة الإشغال الفندقي خلال العام الماضي من متوسط قدره 54.7% في العام 2020، إلى 67.3% في العام 2021، وهي النسبة التي تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

وارتفع عدد المنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها لعام 2020 ليبلغ 1144 منشأة، كما تم خلال فترة المقارنة نفسها تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة 8% لتصل إلى 194 ألف غرفة في كافة إمارات الدولة، وارتفع عدد الغرف المشغولة بنسبة 39.1% ليصل إلى 44 ألفاً و819 غرفة، مقارنة مع 32 ألفاً و222 غرفة في العام 2020.

ارتفاع متوسط الإقامة

وارتفع متوسط الإقامة الفندقية خلال العام الماضي بنسبة 9.5% ليبلغ 4 ليال مقارنة مع متوسط قدره 3.66 ليلة في العام 2020، ليبلغ إجمالي ليالي الإقامة الفندقية أكثر من 77 مليون ليلة، مقارنة مع 54.42 مليون ليلة في العام 2020، بنمو نسبته 41.5%.

انتعاش الأسواق الدولية

وبحسب البيانات سجلت جميع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لدولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العام الماضي تصدرته الأسواق الأوربية انفردت بأعلى نسبة نمو في نزلاء المنشآت الفندقية، بلغت 58.1%، بعد ان ارتفع عدد النزلاء الأوروبيون إلى 4.35 مليون نزيل مقارنة مع 2.75 مليون نزيل في العام 2020، تلتها الأسواق الأميركية بنمو بلغت نسبته 51%، بارتفاعها من 620 ألف نزيل في 2020، إلى 936 ألف نزيل في 2021، تلتها الأسواق الأفريقية بنسبة نمو بلغت 28.8%، وأسواق دولة مجلس التعاون الخليجي بنمو قدره 27%، ثم الأسواق العربية بنمو نسبته 24.4% والدول الآسيوية بنسبة نمو بلغت%19.