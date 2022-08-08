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الاقتصادي

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب
8 أغسطس 2022 10:15

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار والخزانة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1771.74 دولار للأونصة في الساعة 0454 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه واحد في المئة في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1788.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 19.87 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 في المئة إلى 920.25 دولار واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.

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المصدر: وكالات
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