صادرات الإمارات لأميركا تقفز 27% إلى 12.1 مليار درهم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قفزت صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 لتصل إلى 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار) مسجلة نمواً قدره 27% عن صادرات الفترة ذاتها من العام الماضي والمقدرة بنحو 9.7 مليار درهم (2.67 مليار دولار)، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي.

وأظهرت بيانات المركز، التابع لوزارة التجارة الأميركية، ارتفاع حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 23%، ليصل إلى 48.13 مليار درهم (13.12 مليار دولار) مقارنة مع 39.2 مليار درهم (10.66 مليار دولار)، في عام 2021 ونحو 33 مليار درهم (8.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2020، ومتجاوزاً مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، والمسجلة في النصف الأول من عام 2019 والتي بلغت 44.7 مليار درهم (12.2 مليار دولار). وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، شكلت تجارة دولة الإمارات مع والولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 33% من إجمالي تجارة أميركا مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 145.5 مليار درهم (39.6 مليار دولار). ووفقاً للبيانات بلغت واردات دولة الإمارات من الولايات المتحدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 36.03 مليار درهم(9.82 مليار دولار) مقارنة مع 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 23%، وبما يعادل نحو 36.6% من إجمالي الصادرات الأميركية لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 63.7 مليار درهم (17.36 مليار دولار) لتحافظ دولة الإمارات على موقعها أكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية، حيث استحوذت خلال النصف الأول من هذا العام على نحو 51% من صادرات أميركا لدول مجلس التعاون الخليجي، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 5.04 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1.7 مليار دولار، وقطر بنحو 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل تقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة السلع الالكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية. وبلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 23.9 مليار درهم(6.5 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة الأميركية.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في إجمالي التبادل التجاري الفصلي بين البلدين من 22 مليار درهم في الربع الأول من العام، إلى 26 مليار درهم في الربع الثاني، وذلك بعد أن زادت صادرات الدولة في الربع الثاني إلى 6.8 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في الربع الأول، وارتفاع الواردات إلى 19.3 مليار درهم مقارنة مع 16.6 مليار درهم بالربع الأول.

وبحسب البيانات الشهرية بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر يونيو الماضي نحو 8.5 مليار درهم (2.32 مليار دولار) مقارنة مع 6.16 مليار درهم(1.68 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 39.3%. وبلغت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يونيو الماضي نحو 1.7 مليار درهم (468 مليون دولار)، فيما بلغت وارداتها نحو 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار). يشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2021، ارتفعت لتصل إلى 84.5 مليار درهم (23.03 مليار دولار) مقارنة مع نحو 65.43 مليار درهم (17.8 مليار دولار) للعام 2020، مسجلة نمواً قدره 29%، لتلامس بذلك مستويات ما قبل الجائحة في العام 2019، والتي بلغت نحو 89 مليار درهم.