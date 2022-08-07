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الاقتصادي

117.3 مليار درهم زيادة في أصول البنوك الوطنية

أصول البنوك زادت %4 بنهاية مايو (أرشيفية)
8 أغسطس 2022 00:48

أبوظبي (وام)

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ارتفعت أصول البنوك الوطنية بنحو 117.3 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. 
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول البنوك الوطنية زادت بنسبة 4 في المائة إلى 3.023 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 2.906 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، ما يمثل زيادة بنحو 117.3 مليار درهم خلال 5 أشهر. 
وتمثل أصول البنوك الوطنية نحو 87.8 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة البالغة 3.442 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الأجنبية لنحو 12.2 في المائة من الإجمالي.  وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت أصول البنوك الوطنية على أساس شهري في مايو الماضي بنسبة 3.4 في المائة تعادل 100.5 مليار درهم مقابل أصول بنحو 2.922 تريليون درهم في أبريل الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 9.1 في المائة توازي 251.5 مليار درهم . 

البنوك الوطنية
مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
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