«غرفة دبي» تؤسس مجموعة عمل للأصول الرقمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن تأسيس مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، بهدف تعزيز جهود تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو الشركات الرقمية في دبي. وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن تأسيس مجموعة العمل الجديدة يواكب محاور استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحفيز وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة، مشيراً إلى أن مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية ستوفر منصة مثالية للشركات لتوحيد جهودها ومناقشة تحديات القطاع.