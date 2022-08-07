«غرفة الشارقة» تدعو الشركات الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية

أبوظبي (الاتحاد)

دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الشارقة، لا سيما في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي تشكل نقطة تحول في المسار التجاري، وتسهم في إنعاش التجارة البينية بين البلدين. جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند الذي نظمته الغرفة بمناسبة زيارة وفد تجاري من اتحاد غرف التجارة الهندية، حضره أحمد محمد عبيد عيسى النابودة عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبراديب سوريكا رئيس غرفة التجارة الهندية وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب أكثر من 50 ممثلاً عن الشركات المحلية والهندية.

وأكد الملتقى أهمية تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص خلال المرحلة المقبلة في القطاعات الهامة، وأبرزها العقارات والأغذية والمشروبات وإنتاج الأقمشة والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية والخدمات القانونية وصناعة الطاقة المتجددة، السياحة والسفر.