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الاقتصادي

دعوة لتوسيع نطاق محطات شحن السيارات الكهربائية

دعوة لتوسيع نطاق محطات شحن السيارات الكهربائية
7 أغسطس 2022 14:42

دعا وزير النقل الألماني فولكر فيزينج للإسراع من توسيع نطاق محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وقال فيزينج: «إذا لم يتم النجاح في إنشاء محطات شحن على نطاق واسع في الوقت المناسب، سيتم مواجهة خطر حدوث صعوبات... المحليات التي تمتلك بنية تحتية سيئة للشحن، ستشعر بذلك».
وأكد الوزير الألماني: «إننا بحاجة لمحطات شحن سريع ومساحات لذلك. ولكن لابد من حل ذلك محلياً»، لافتاً إلى أن نصف المحليات بألمانيا ليس لديها أية محطات شحن، وقال: «لا يسعني سوى أن أوصي كل عمدة بالتعامل مع الموضوع على محمل الجد تماماً. التنقل هو حاجة يومية للمواطنين، ويندرج ضمن ذلك النقل الخاص».
وشدد على أهمية المضي قدماً في توسيع نطاق البنية التحتية للشحن باستمرار.
وقال: «إننا بحاجة لشكل آخر من النقل محايد للمناخ، ولهذا نحتاج حالياً لإنشاء البنية التحتية»، وشدد أيضاً على ضرورة أن يتم إنشاء محطات الشحن بحيث يسهل الوصول إليها.

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المصدر: وكالات
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