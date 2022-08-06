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الاقتصادي

49 مليار درهم قيمة عقود المقاولات في الإمارات

عقود المقاولات المبرمة توزعت على العقارات ومشاريع النفط والغاز والمنشآت الصناعية والمرافق والنقل (أرشيفية)
7 أغسطس 2022 00:40

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 49 مليار درهم «13.37 مليار دولار»، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على ما يقارب ثلث العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 42.59 مليار دولار خلال النصف الأول. 
 وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.
وأشارت بيانات «بي إن سي نتورك» إلى وصول حصة العقود المبرمة في قطاع العقارات إلى 67.3% بعد أن بلغت نحو 33 مليار درهم «تسعة مليارات دولار» خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.

مشروعات المرافق
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية من حيث القيمة، بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 14% لتصل إلى 7.7 مليار درهم «2.1 مليار دولار» خلال النصف الأول، مقابل 6.75 مليار درهم «1.84 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت حصة عقود المرافق نحو 15.7% من مجمل العقود المبرمة في الإمارات خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
 
النفط والغاز 
وسجل قطاع النفط والغاز، أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث زادت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 16% لتصل إلى 6.4 مليار درهم «1.76 مليار دولار»، مقابل 5.54 مليار درهم «1.51 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت حصة قطاع النفط والغاز نحو 13.16% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال النصف الأول.
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 2.9% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 1.4 مليار درهم «390 مليون دولار»، يليه قطاع النقل الذي حل خامساً بنحو 440 مليون درهم وبحصة بلغت 0.9%.

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العقود الخليجية 
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 42.59 مليار دولار، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 21.51 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، و13.37 مليار دولار للإمارات، و4.62 مليار دولار لقطر، و1.94 مليار دولار لسلطنة عمان، ونحو 600 مليون دولار للبحرين و540 مليون دولار للكويت.

 وتيرة ثابتة 
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث لـ «الاتحاد»: إن قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل استقراراً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أن قطاعي النفط والغاز، والمرافق كانا الأعلى نمواً على صعيد قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال غيدواني، إن التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية لم تعطل أعمال البناء الجارية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتم عملية إنجاز المشاريع بمعدل ثابت.
 ولفت إلى أن الإعلانات عن المشاريع الجديدة نمت بشكل ملحوظ في النصف الأول، وهي الإعلانات التي سيتم ترجمتها إلى عقود جديدة في الأشهر المقبلة.

 

 

المقاولات
الإمارات
بي إن سي نتورك
مجلس التعاون الخليجي
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