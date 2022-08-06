الأحد 7 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الانتعاش يهيمن على أسواق الأسهم العالمية خلال أسبوع

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية (أرشيفية)
7 أغسطس 2022 00:40

عواصم (وام)

ارتفعت غالبية مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، باستثناء تراجعات طفيفة لمؤشر «إس إس إي» الصيني و«ستوكس 600» الأوروبي. 
وصعد مؤشر «يورو ستوكس 50» الأوروبي بنحو 0.5% ليبلغ مستوى 3725.39 نقطة بمكاسب ناهزت 17.29 نقطة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2% رابحاً 16.31 نقطة ليغلق عند 7439.74 نقطة. 
وربح مؤشر «داكس» الألماني أكثر من 89.8 نقطة أو ما نسبته 0.7% ليغلق عند 13573.93 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.37% تعادل 23.85 ليقفل عند 6472.35 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6% توازي 2.57 نقطة ليصل إلى 435.72 نقطة. 
وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 374.23 نقطة ليغلق عند 28175.87 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% توازي 6.86 نقطة، بالغاً مستوى 1947.17 نقطة. 
وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 817.68 نقطة أو ما نسبته 1.4% ليصل إلى 58387.93 نقطة، وزاد مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.2% تعادل 45.43 ليغلق عند 20201.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 0.8% توازي 26.2 ليقفل عند 3227.03 نقطة.

الأسهم العالمية
آخر الأخبار
البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً
عربي ودولي
البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً
اليوم 16:41
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
اليوم 16:35
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
دنيا
طفل في الثالثة يرتكب جريمة مروعة بسيارة والده
اليوم 15:56
أرشيفية
عربي ودولي
زيلينسكي يدعو إلى رد دولي بعد قصف أكبر محطة نووية في أوروبا
اليوم 15:50
أرشيفية
عربي ودولي
بكين تعلن عن تدريبات عسكرية «منتظمة» في مضيق تايوان
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©