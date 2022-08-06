الانتعاش يهيمن على أسواق الأسهم العالمية خلال أسبوع

عواصم (وام)

ارتفعت غالبية مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، باستثناء تراجعات طفيفة لمؤشر «إس إس إي» الصيني و«ستوكس 600» الأوروبي.

وصعد مؤشر «يورو ستوكس 50» الأوروبي بنحو 0.5% ليبلغ مستوى 3725.39 نقطة بمكاسب ناهزت 17.29 نقطة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2% رابحاً 16.31 نقطة ليغلق عند 7439.74 نقطة.

وربح مؤشر «داكس» الألماني أكثر من 89.8 نقطة أو ما نسبته 0.7% ليغلق عند 13573.93 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.37% تعادل 23.85 ليقفل عند 6472.35 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6% توازي 2.57 نقطة ليصل إلى 435.72 نقطة.

وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 374.23 نقطة ليغلق عند 28175.87 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% توازي 6.86 نقطة، بالغاً مستوى 1947.17 نقطة.

وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 817.68 نقطة أو ما نسبته 1.4% ليصل إلى 58387.93 نقطة، وزاد مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.2% تعادل 45.43 ليغلق عند 20201.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 0.8% توازي 26.2 ليقفل عند 3227.03 نقطة.