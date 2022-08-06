«أدنوك-بلومبرغ» تدعم تأهيل الكفاءات المواطنة

سيد الحجار (أبوظبي)

تسهم مبادرة «أدنوك - بلومبرغ التعليمية»، بدور بارز في تأهيل وبناء كفاءات مواطنة متميزة، وتطوير مهاراتهم في مجال تحليل البيانات المالية، حيث تستهدف المبادرة رفد الجيل الجديد من الطلبة بالمهارات المالية المتخصصة.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في أدنوك ل «الاتحاد»: إن مبادرة «أدنوك - بلومبرغ» التعليمية، من شأنها تأهيل وبناء كفاءات مواطنة متميزة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدعم جهود بناء وتطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا الحديثة واستثمارها بالشكل الأمثل في مختلف المجالات.

وكانت أدنوك وقعت خلال أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم وشركة «بلومبرغ أل بي»، لتنفيذ برنامج لتدريب وتطوير باسم مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية، وبموجب الاتفاقية، ستتمتع 10 جامعات إماراتية بإمكانية الوصول إلى خدمة بلومبرغ تيرمنال، حيث يمكن للطلاب الوصول إلى البيانات والتحليلات وأخبار السوق المالية الفورية باستخدام الحل المتكامل الذي يستخدمه صناع القرار الأكثر نفوذاً في قطاع الخدمات المالية وخارجه.

وأضاف الكندي: «يأتي دعم أدنوك لهذه المبادرة في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً لالتزامها بالاستثمار في تطوير الجيل القادم من الكوادر البشرية، بما ينسجم مع مبادئ الخمسين وتطلعات القيادة الرشيدة بإعداد جيل متمكن في مختلف المجالات الرقمية والعلمية، ويساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للمواهب والكفاءات المتخصصة في هذه المجالات».

الأسواق المالية

وحتى الآن، تم تدشين محطات بلومبرغ تيرمنال في جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي وجامعة نيويورك-أبوظبي وجامعة خليفة، فضلاً عن كليات التقنية العليا في أبوظبي، كما شرع الطلبة في الحصول على شهادات بلومبرغ ماركت كونسبتس، والتي تمثل منهجاً تعليمياً إلكترونياً يمثل مدخلاً للأسواق المالية العالمية.

وحتى أبريل 2022، أكمل 1442 طالباً برنامج بلومبرغ ماركت كونسبتس، مستفيدين من الشهادات المتاحة للجامعات الخمس، والتي يبلغ عددها 2500 شهادة.

وخلال فترة التعلم عن بُعد بسبب جائحة كوفيد -19، أتاحت مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية للأساتذة إمكانية الوصول المؤقت عن بُعد إلى محطات بلومبرغ تيرمنال لدعم هذه الجهود ومواصلة برنامج شهادات بلومبرغ ماركت كونسبتس دون انقطاع، وتمكن نحو 4000 طالب من الوصول إلى المحطات عن بُعد خلال هذه الفترة.

وتهدف مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية – التي تقام بإشراف وزارة التربية والتعليم – إلى تركيب ما يصل إلى 200 محطة بلومبرغ تيرمنال في 10 جامعات في دولة الإمارات، حيث يمكن للطلبة تعلم كيفية تحليل بيانات السوق المالية الفورية، فضلاً عن التحليلات والأخبار.

قدرات تنافسية

بدورها، ثمنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، مبادرات المسؤولية المجتمعية في شركة أدنوك، لتنفيذ برامج تطوير مهارات الطلبة، وإكسابهم القدرات التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية التي تحاكي الخطط المستقبلية، لترسيخ رؤية القيادة الفذة في تحقيق المنجزات الوطنية.

وأكدت أهمية المبادرة التعليمية في تعريف الطلبة بالدور الذي تلعبه المعلومات المالية والتحليلية، وتبني أفضل الممارسات في شتى القطاعات العالمية، وتهيئة منصة لتجسيد أفكارهم الاستثمارية في بيئة تنافسية، للمساهمة بفعالية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية، لاستشراف المستقبل، بالاعتماد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

إلى ذلك، قالت آن ماريا سالميلا من جامعة نيويورك أبوظبي: كانت تجربة قيمة جداً اجتمعنا خلالها معاً كفريق واحد لاكتشاف أساليب جديدة للعمل مع الكميات الضخمة من البيانات، لقد علمتنا هذه المنافسة أهمية تحليل البيانات وقوتها، وسلطت الضوء على الوظائف الفريدة لمنصة بلومبرغ تيرمنال، وكيفية استخدامها بأكثر الطرق كفاءة، كما أجرينا محادثات مثمرة وبناءة مع قادة بلومبرغ وأدنوك وقد أسهمت هذه المحادثات في توسيع آفاق رؤيتنا لفرص العمل المستقبلية، وأبرزت توجهات التقنيات الجديدة خلال المستقبل القريب.

تحدي بلومبرغ الاقتصادي

يعدّ تحدي بلومبرغ الاقتصادي الجامعي أول مسابقة بحثية اقتصادية جامعية تقام في دولة الإمارات باستخدام محطات بلومبرغ تيرمنال.

وأقيم التحدي في أديبك 2021، حيث قام طلبة من جامعة نيويورك-أبوظبي وجامعة أبوظبي وجامعة الإمارات بمحاكاة الخبراء الاقتصاديين العالميين في مسابقة تهدف إلى إعداد الأوراق البحثية باستخدام أحدث المؤشرات الاقتصادية وأدوات البحث المتاحة في محطات بلومبرغ تيرمنال.

وفاز فريق من 5 طلاب من جامعة نيويورك أبوظبي في تحدي أدنوك- بلومبرغ للبحوث الاقتصادية في أديبك 2021، وأتيحت الفرصة للفريق الفائز لقضاء الوقت مع مديري بلومبرغ وأدنوك في مكاتب كل من الشركتين لاكتساب خبرة مباشرة.

وكان تحدي بلومبرغ التجاري الأول في دولة الإمارات قد انطلق في 14 فبراير 2021 وانتهى في 25 مارس 2021، وأقيمت النهائيات في 11 أبريل 2021، واحتلت جامعة الإمارات المركز الأول.

وخلال شهر يونيو الماضي، جرى إطلاق تحدٍ آخر، شارك فيه ما يزيد على 230 طالباً من 7 جامعات مختلفة في دولة الإمارات، بما في ذلك جامعة خليفة، وجامعة الإمارات، وجامعة زايد، وجامعة أبوظبي.

ويعد تحدي أدنوك - بلومبرغ للتداول أول مبادرة تركز على السلع الأساسية، والتي صممت بهدف تمكين الطلبة من محاكاة عمل المحللين باستخدام منصة «بلومبرغ تيرمنال»، وإعداد تحليلات من تأليفهم تناولت عدداً من الموضوعات ذات الصلة.