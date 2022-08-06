تطبيق تصاميم «ديكاثلون الطاقة الشمسية» بالإمارات

دبي (الاتحاد)

تشهد عدة مناطق في مختلف إمارات الدولة تطبيق تصاميم بعض الفرق التي شاركت في الدورتين الأولى والثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم البيوت المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» لإنشاء مراكز ومختبرات بحثية مستدامة.

وأعربت الفرق الجامعية عن سعادتها لبدء تنفيذ تصاميم منازلها في عدة مناطق في دبي وخارجها بالتعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين وبرامج الإسكان العالمية.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئة مع وزارة الطاقة الأميركية.

وتم تنظيم الدورتين الأولى«2018» والثانية«2021» من المسابقة للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسعدنا رؤية الأثر الإيجابي الذي أحدثته المسابقة في دبي ودعمها لـ«خطة دبي الحضرية 2040» والتي ترسم خريطة متكاملة للتنمية العمرانية محورها الرئيس التنمية المستدامة لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم». وأضاف:«نعمل في الهيئة على إطلاق واحتضان المبادرات والبرامج والمسابقات التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كحاضنة للمبتكرين لتطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة آثار التغير المناخي وإشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة».

ومن أبرز الفرق التي شرعت بتنفيذ تصاميم منازلها في إمارات الدولة: فريق «بيتي كول» من جامعة بوردو في فرنسا وجامعة أميتي في دولة الإمارات وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين، فريق «آكوا جرين» من جامعة عجمان، فريق «ديزيرت روز» من جامعة ولونغونغ في أستراليا، فريق «الشارقة» من جامعة الشارقة، وفريق «إستيم» من جامعة «هاريوت وات» في المملكة المتحدة وجامعة «هاريوت وات» في دبي.

وكانت المسابقة الأكبر والأكثر تنافسية وتحدياً بين الجامعات العالمية بجوائز إجمالية زادت على 20 مليون درهم.

وعكست استضافة دبي للمسابقة مكانة الإمارة كمدينة مستقبلية توفر مساحة للشباب من جميع أنحاء العالم للإبداع والابتكار.

وشاركت في الدورة الثانية من المسابقة 8 فرق من 12 جامعة حول العالم، فيما استقطبت الدورة الأولى أكثر من 600 طالب وأكاديمي من 54 جنسية ضمن 15 فريقاً من 28 جامعة في 11 دولة حول العالم.