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مالية عجمان تختتم ورشة القائد المالي

مالية عجمان تختتم ورشة القائد المالي
7 أغسطس 2022 00:40

عجمان (وام)

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 اختتمت دائرة المالية في عجمان ورشة القائد المالي بنسخته الثانية ضمن برنامج صيفنا سعادة الذي انطلق يوم 19 من يوليو الماضي ويستمر حتى 18 أغسطس الحالي، والذي يحظى باهتمام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. 
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية التي تسهم بها الدائرة في فعاليات النسخة الثالثة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان، وتهدف إلى تطوير مهارات القيادات المالية وتنمية التخطيط المالي لدى فئة الشباب بهدف تعزيز مقدرتهم على قيادة فريق العمل وحسن إدارتهم للمال.  وناقشت الورشة القيادة وأهم أدروها والفرق بين المخاطر وإدارة المخاطر، والمفاهيم النظرية للقيادة ودورها الفعال لتحقيق الجهات الحكومية لأهدافها وغايتها الاستراتيجية.

عجمان
مالية عجمان
دائرة المالية
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