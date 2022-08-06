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الاقتصادي

«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت»

«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت»
7 أغسطس 2022 00:40

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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 أعلنت شركة «أمازون» الجمعة عن صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار تستحوذ بموجبها على الشركة المصنّعة لمكانس «رومبا» الكهربائية الروبوتية، في عملية دمج من شأنها أن تعزز طموحات الشركة لناحية الذكاء الاصطناعي والأدوات المنزلية الذكية. وأشارت «أمازون» في بيان إلى أنّ شركة «آي روبوت» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً هي شركة عالمية تتولى تصنيع روبوتات وأدوات «منزلية ذكية» حديثة، إذ أطلقت قبل عشر سنوات مكنسة «رومبا» الذاتية التشغيل.
وقال نائب الرئيس الأول للأجهزة في «أمازون» دايف ليمب إنّ «فريق شركة +آي روبوت+ أثبت على مدى سنوات عدة كفايته لناحية توفير وسيلة جديدة تتيح للأشخاص تنظيف بيوتهم بواسطة منتجات عملية ومبتكرة جداً».

أمازون
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