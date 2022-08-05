الإمارات الثانية عالمياً في نصيب الفرد من الذهب

يوسف العربي (أبوظبي)

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول شرق أوسطياً وجاءت الثانية عالمياً لأعلى معدل لشراء الفرد للذهب خلال العام 2021، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد» نما نصيب الفرد من المعدن النفيس في الإمارات بنسبة 54.7% ليصل إلى 4.4 جرام خلال العام الماضي مقابل 2.9 جرام للفرد خلال العام 2020.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً بمعدل بلغ 5.1 جرام للفرد وجاءت الكويت في الترتيب الثاني شرق أوسطياً، والثالث عالمياً بمعدل 3.5 جرام للفرد، تليها هونج كونج في المرتبة الرابعة بمعدل 3.3 جرام للفرد، ثم سنغافورة وألمانيا في الترتيب الخامس بمتوسط 2.1 جرام للفرد.

وحلت استراليا في الترتيب السادس عالمياً بمتوسط 1.4 جرام للفرد، تليها المملكة العربية السعودية في الترتيب السابع بمتوسط 1.2 جرام للفرد، ثم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الثامن بمعدل 0.8 جرام للفرد.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي حلت الصين وكندا في الترتيب التاسع بمتوسط 0.7 جرام للفرد، فيما حلت الهند وإيران في الترتيب العاشر بمعدل 0.6 جرام للفرد.

نمو المبيعات

ووفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر مجلس الذهب العالمي نما حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 54.4% ليصل إلى 29.8 طن، مقارنة بنحو 19.3 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021.

واستحوذت المجوهرات على 86.2% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، ونمت مبيعات المجوهرات بنسبة 64.7% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 25.7 طن، مقارنة بنحو 15.6 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021. وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 13.76% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي وارتفعت مبيعات الأدوات المالية والسبائك بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.1 طن مقارنة بـ 3.7 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021.

السبائك

وفي العام 2021 نما حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 55.4% ليصل إلى 41.5 طن مقارنة بنحو 26.7 طن خلال عام 2020.

واستحوذت المجوهرات على 80.8% من حجم مبيعات الذهب في الإمارات العام الماضي، مسجلة 33.8 طن، مقارنة بـ 21.5 طن خلال عام 2020.