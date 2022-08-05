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5.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

5.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
6 أغسطس 2022 00:33

دبي (وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1765 مبايعة بقيمة 4.03 مليار درهم، منها 255 مبايعة للأراضي بقيمة 1.24 مليار درهم و1510 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.79 مليار درهم. 
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. 
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 130 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم. 
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة الرفاعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

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التصرفات العقارية في دبي
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