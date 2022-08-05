إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات



الرياض (وكالات) - أطلق صندوق الاستثمارات السعودي الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا. وستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة كالبنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية. وتسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي يسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية. ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.